Сок кислой вишни помог улучшить здоровье кишечника

Сок кислой вишни помог улучшить здоровье кишечникаЕго также связывают с улучшением сна, когнитивного здоровья и восстановлением мышц
Согласно результатам нового исследования, людям с язвенным колитом может быть полезно пить сок кислой вишни. Всё потому, что он обладает противовоспалительными свойствами.
Участники исследования отметили, что у них улучшились кишечные симптомы, эмоциональное здоровье и социальная функция после того, как они в течение шести недель пили кислый вишнёвый сок. Также в группе, которая употребляла этот сок, были ниже уровни кальпротектина - маркера воспаления кишечника.
В вишне много антоцианов, разновидности полифенола. Бактерии в кишечнике расщепляют эти вещества, однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как в целом влияют антоцианы на здоровье кишечника.
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