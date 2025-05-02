Сок кислой вишни помог улучшить здоровье кишечника

Согласно результатам нового исследования, людям с язвенным колитом может быть полезно пить сок кислой вишни. Всё потому, что он обладает противовоспалительными свойствами.

Участники исследования отметили, что у них улучшились кишечные симптомы, эмоциональное здоровье и социальная функция после того, как они в течение шести недель пили кислый вишнёвый сок. Также в группе, которая употребляла этот сок, были ниже уровни кальпротектина - маркера воспаления кишечника.