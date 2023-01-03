Соковые диеты помогают быстро похудеть. Но для некоторых людей они опасны

Согласно Livestrong, на соковой диете вы сможете похудеть за одну неделю на 10 фунтов (450 г) или больше. Но на самом деле вы можете не сбросить лишние килограммы, а просто потерять воду, углеводы, пищу, которая была в кишечнике. Тело человека на 60-70 % состоит из воды, поэтому вес может увеличиваться в течение дня даже от количества выпитой воды.

Кроме того, в нашем организме есть запасы жира. А один грамм углеводов хранится вместе с тремя граммами воды. Поэтому легко увидеть, как вес будет быстро уменьшаться, если вы откажетесь от углеводов.

При соблюдении диеты, которая состоит только из соков, вы быстро похудеете. Однако как только вы начнёте принимать пищу, ваш вес вновь увеличится.

Избегать соковой диеты нужно нескольким категориям людей. Это беременные или кормящие женщины; люди моложе 18 лет или пожилые люди; те, кто восстанавливается после операции; люди с болезнями почек или печени; люди с эпилепсией, анемией либо пониженным артериальным давлением; люди, которые сталкивались с расстройствами пищевого поведения.

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