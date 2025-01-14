Соль, рис, вода и не только: названы продукты, в которых больше всего микропластика

Соль, рис, вода и не только: названы продукты, в которых больше всего микропластикаСтарайтесь их избегать
Вот в каких продуктах микропластика больше всего.
Розовая гималайская соль. В ней может быть микропластика больше, чем в обычной поваренной.
Рис. Согласно исследованиям Университета Квинсленда, в 100 г риса — 3−4 мг микропластика. В рисе быстрого приготовления его ещё больше. Чтобы уменьшить содержание микропластика, тщательно промойте рис перед готовкой.
Бутилированная вода. Она может содержать, как показывают данные, опубликованные Национальной академией наук, до 240 тысяч частиц микропластика.
Креветки. Панированное блюдо содержит примерно 300 кусочков микропластика на порцию.
Вегетарианские наггетсы. Они находятся на втором месте по количеству микропластика в растительном белке.
Морковь и яблоки. На 1 г этих продуктов может приходиться более 100 тысяч микрочастиц пластика.
Рыба, рыбные палочки. В рейтинге самых загрязнённых микропластиком белков рыбные палочки идут сразу после куриных наггетсов.
Чайные пакетики. Они способны выделять миллиарды частиц микропластика в воду.
Сахар. Частицы микропластика были обнаружены во всех протестированных продуктах разных брендов.
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