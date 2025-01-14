Соль, рис, вода и не только: названы продукты, в которых больше всего микропластика

Вот в каких продуктах микропластика больше всего.

Розовая гималайская соль. В ней может быть микропластика больше, чем в обычной поваренной.

Рис. Согласно исследованиям Университета Квинсленда, в 100 г риса — 3−4 мг микропластика. В рисе быстрого приготовления его ещё больше. Чтобы уменьшить содержание микропластика, тщательно промойте рис перед готовкой.

Бутилированная вода. Она может содержать, как показывают данные, опубликованные Национальной академией наук, до 240 тысяч частиц микропластика.

Креветки. Панированное блюдо содержит примерно 300 кусочков микропластика на порцию.