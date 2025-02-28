Солнцезащитный крем и другие средства, которые навредят вашему здоровью

Солнцезащитный крем и другие средства, которые навредят вашему здоровьюВот о чём нужно обязательно знать
Количество этанола в косметике и средствах по уходу за кожей может быть довольно безопасным. Но всё равно из-за этого могут возникнуть боль, покраснение, отёк кожи, раздражение глаз. Также средства личной гигиены, такие как шампуни, кремы для кожи, дезодоранты, косметика и духи, содержат отдушки и другие летучие органические соединения (ЛОС). Все эти вещества можно вдыхать, впитывать через кожу либо проглатывать. Некоторые из них токсичнее, чем другие.
Известно, например, что средства для разглаживания волос выделяют формальдегид. Это токсичное вещество, способное вызвать ряд симптомов: от дерматита до низкого уровня сперматозоидов. Некоторые духи и дезодоранты создают монотерпены, то есть химические вещества, которые могут оказаться токсичными для некоторых категорий людей.
Некоторые летучие органические соединения (ЛОС), которые обнаружены в средствах личной гигиены, могут вызывать раздражение кожи, головные боли, затруднённое дыхание. У некоторых людей это может перерасти в приступ астмы.
Даже если ЛОС в средствах личной гигиены в рамках нормы, всё равно они способны привести к дискомфорту и различным проблемам со здоровьем. В том числе к раздражению глаз, дыхательных путей, мигрени, астматическим реакциям у тех, кто чувствителен к ароматам.
Часто в натуральных средствах личной гигиены эфирные масла используется как ароматизатор. При этом они могут быть источниками терпенов, некоторые из которых токсичны при вдыхании либо проглатывании.