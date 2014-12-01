Солнечный свет с утра поможет вам повысить уровень серотонина и витамина D на весь день

Чтобы получить больше преимуществ для здоровья от солнечного света, погуляйте на солнце с утра всего 20 минут. Выберите для этого маршрут на природе, сосредоточьтесь во время ходьбы на своём теле и окружающей обстановке, сочетайте прогулку на солнце с завтраком. Также во время этой прогулки подумайте о вещах, которые вы цените, попробуйте медитировать при ходьбе, прогуляйтесь с другом или поговорите с кем-нибудь по телефону.

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