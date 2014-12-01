Солнечный свет с утра поможет вам повысить уровень серотонина и витамина D на весь день

Солнечный свет с утра поможет вам повысить уровень серотонина и витамина D на весь деньОб этом важно знать
Свет, особенно солнечный, регулирует циклы сна и бодрствования. По-другому они известны как циркадный ритм. Восход солнца сигнализирует телу об окончании выработки мелатонина и начале производства серотонина. Благодаря этому вы переходите от сна к бодрствованию. Прогулка или другое воздействие солнца делает энергичнее, повышая уровень серотонина. Когда солнце садится, уровень серотонина снижается и организм вырабатывает мелатонин. Темнота способствует глубокому и качественному сну по ночам.
Чтобы получить больше преимуществ для здоровья от солнечного света, погуляйте на солнце с утра всего 20 минут. Выберите для этого маршрут на природе, сосредоточьтесь во время ходьбы на своём теле и окружающей обстановке, сочетайте прогулку на солнце с завтраком. Также во время этой прогулки подумайте о вещах, которые вы цените, попробуйте медитировать при ходьбе, прогуляйтесь с другом или поговорите с кем-нибудь по телефону.
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