Солёные огурцы оказались полезны при снижении веса

Опубликовано 11 февраля 2025, 12:001 мин.
Солёные огурцы оказались полезны при снижении весаИ на это есть несколько причин
Солёные огурцы — это хорошая низкокалорийная и нежирная закуска в рамках сбалансированной диеты. Однако важно понимать, что это всё-таки не суперпродукт, способствующий похудению.
Солёные огурцы могут вам помочь похудеть сразу по нескольким причинам.
Контроль аппетита. У солений сильный и пикантный вкус. Это может стимулировать ваши вкусовые рецепторы.
Повышенное содержание воды. Благодаря перекусу солёными огурцами вы сможете поддерживать водный баланс. Это позволит вам чувствовать себя более сытым.
Мало калорий. Солёный огурец среднего размера (около 65 г) содержит примерно 5−10 калорий.
Низкое содержание сахара. По сравнению с другими обработанными закусками в соленьях очень мало сахара.
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