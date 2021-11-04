Сомелье перечислил восемь полезных свойств зелёного чая

Поскольку зелёный чай готовится из листьев, которые не подверглись окислению, он содержит наиболее полезные полифенолы и антиоксиданты, объясняет сомелье Кетан Десаи. А ещё в нём меньше кофеина, чем в чёрном чае и в кофе, и он менее калориен.

В чём состоит положительный эффект этого чая для организма?

Помогает сжигать жир, так как содержит кофеин и катехины. Благодаря этим веществам улучшается метаболизм.

Способствует похудению. Однако эффективность зависит ещё и от выполнения человеком физических упражнений и соблюдения им установленной диеты.

Выступает как средство профилактики некоторых онкологических заболеваний.