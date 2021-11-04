Сомелье перечислил восемь полезных свойств зелёного чая

Сомелье перечислил восемь полезных свойств зелёного чаяНапример, этот напиток способствует профилактике рака
Поскольку зелёный чай готовится из листьев, которые не подверглись окислению, он содержит наиболее полезные полифенолы и антиоксиданты, объясняет сомелье Кетан Десаи. А ещё в нём меньше кофеина, чем в чёрном чае и в кофе, и он менее калориен.
В чём состоит положительный эффект этого чая для организма?
- Помогает сжигать жир, так как содержит кофеин и катехины. Благодаря этим веществам улучшается метаболизм.
- Способствует похудению. Однако эффективность зависит ещё и от выполнения человеком физических упражнений и соблюдения им установленной диеты.
- Выступает как средство профилактики некоторых онкологических заболеваний.
- Снижает уровень «плохого» холестерина и глюкозы, а также помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Борется с диабетом 2 типа.
- Уничтожает вредные бактерии благодаря катехинам.
- Улучшает работу мозга: повышает настроение и уровень продуктивности, ускоряет реакцию.
- Защищает от остеопороза.
Кроме того, в зелёном чае есть теанин, который способствует похудению и помогает успокоиться.
Для того чтобы все преимущества прочувствовать на себе, нужно просто иногда пить зелёный чай. Десаи советует в день выпивать три-пять чашек этого чая. В больших же количествах он может вызвать проблемы со сном, нервозность, обезвоживание, головную боль, раздражение желудка (если пить натощак). Если у человека недостаток железа в организме, то ему следует пить такой чай либо в перерывах между приёмами пищи, либо спустя час после еды.