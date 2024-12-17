Сон оказался полезен для потери веса

Сон оказался полезен для потери весаВот как он помогает сжигать калории
На количество калорий, которые мы сжигаем во время сна, влияют определённые факторы. Это уровень активности (какой объём движений выполняется ежедневно), возраст, базовый уровень метаболизма (сколько калорий сжигается каждый день в состоянии покоя), общее состояние здоровья и любые проблемы с ним, рост, мышечная масса, беременность или лактация, пол, масса тела.
Если вы хотите во время сна сжигать ещё больше калорий, то вам поможет увеличение мышечной массы, большее количество сна, приём пищи раньше с утра, соблюдение диеты, которая совместима с улучшением сна.
При этом отказ от сна или его нехватка может негативно сказаться на результатах снижения веса. Хронический недостаток сна может привести к непреднамеренному набору веса. Если же вы пытаетесь похудеть, снизив ежедневное потребление калорий, то меньшее количество сна может привести к меньшей потере жира.
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