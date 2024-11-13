Сон оказался полезен для принятия верных решений

Сон оказался полезен для принятия верных решенийОн даёт нам ряд преимуществ
Согласно исследованию 2024 года, сон может помочь человеку принимать более рациональные, обоснованные решения и не поддаваться обманчивому первому впечатлению. А в ходе эксперимента 2019 года учёные давали спящему мозгу людей подсказки в виде звуков, связанных с нерешённой проблемой. По-видимому, именно это помогало участникам решить проблему на утро.
Во время сна наш мозг помогает нам уловить взаимосвязи между объектами и событиями. Это подтвердило одно исследование 2018 года. Участникам эксперимента нужно было изучить ассоциации между четырьмя различными предметами (одно животное, одно место, один объект и одна еда), которые связаны с описанным учёными событием. Выяснилось, что после ночного сна люди лучше выявляли косвенные ассоциации между предметами, а не только очевидные.
В 2021 году специалисты также проверили, может ли сон стимулировать творчество. Для этого они сначала дали участникам математическую задачу и предложили её решить. После этого люди погрузились в сон, держа при этом в руке чашку. Оказалось, что те, кто проснулся, когда уронил чашку, лучше обнаруживали скрытое правило, позволяющее решить задачу, чем участники, которые бодрствовали или погрузились в более глубокий сон.
Другое исследование, проведённое в 2023 году, показало, что образы, которые мы часто видим во время засыпания, помогают в решении задач. Команда учёных обнаружила, что люди лучше справлялись с творческими заданиями, когда видели перед засыпанием образы того, над чем они работали до этого.
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