Сон оказался полезен для принятия верных решений

В 2021 году специалисты также проверили, может ли сон стимулировать творчество. Для этого они сначала дали участникам математическую задачу и предложили её решить. После этого люди погрузились в сон, держа при этом в руке чашку. Оказалось, что те, кто проснулся, когда уронил чашку, лучше обнаруживали скрытое правило, позволяющее решить задачу, чем участники, которые бодрствовали или погрузились в более глубокий сон.

Другое исследование, проведённое в 2023 году, показало, что образы, которые мы часто видим во время засыпания, помогают в решении задач. Команда учёных обнаружила, что люди лучше справлялись с творческими заданиями, когда видели перед засыпанием образы того, над чем они работали до этого.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.