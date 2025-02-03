Сон, психическое здоровье и другие важнейшие аспекты здоровья мозга

Сон, психическое здоровье и другие важнейшие аспекты здоровья мозгаОбсудите это со своим врачом
В недавней статье, опубликованной в журнале Neurology, команда специалистов под руководством доктора Линды Селвы из Мичиганского университета в Энн-Арборе дала несколько советов, с каких вопросов можно начать разговор с врачом о способах поддержания здоровья мозга.
Сон. Удаётся ли вам высыпаться и чувствовать себя отдохнувшим после пробуждения? Обсудите с доктором дневную сонливость, работу по сменам, боль по ночам, бессонницу и дневной сон.
Настроение и психическое здоровье. Вас беспокоит ваше настроение, тревога или стресс? Вы ощущаете социальную изоляцию или одиночество?
Еда, диета и добавки. Есть ли у вас опасения по поводу того, получаете ли вы достаточно здоровой пищи, или вопросы о добавках или витаминах?
Упражнения. Находите ли вы способы включить физическую активность в повседневную жизнь? Поговорите с врачом также о движении, поддержании равновесия, способах сохранения независимости в бытовых делах.
Поддерживающее социальное взаимодействие. Общаетесь ли вы регулярно с семьёй или друзьями и получаете ли вы достаточную поддержку от людей?
Избегание травм. Врач должен поинтересоваться у вас, используете ли вы ремни безопасности и шлемы, помните ли вы о мерах безопасности при обращении с оружием, управлении водными транспортными средствами или квадроциклами, а также о предотвращении падений. Также важно обсудить профессиональные риски для здоровья.
Артериальное давление. Возникали ли у вас проблемы с высоким кровяным давлением дома или во время визитов к врачу, есть ли у вас какие-либо опасения по поводу лечения гипертонии или использования манжеты для измерения артериального давления в домашних условиях? Поговорите с доктором о вторичных причинах возникновения повышенного артериального давления, о связи между приёмом лекарств и кровяным давлением.
Риски, генетические и метаболические факторы. У вас есть проблемы с контролем уровня сахара или холестерина в крови? Есть ли в вашей семье неврологические заболевания?
Доступность лекарств и соблюдение плана лечения. Не слишком ли дорого для вас стоят лекарства?
Инфекции. Знаете ли вы последние новости о вакцинах и обладаете ли вы достаточной информацией об этих вакцинах? Спросите врача о графике вакцинации для каждого возраста.
Отрицательные воздействия на здоровье. Вы курите, выпиваете больше одного-двух порций чистого алкоголя в день или используете безрецептурные препараты? Вы пьёте воду из скважины или живёте в районе с известным загрязнением воздуха или воды?
Социальные детерминанты здоровья. Вас беспокоят вопросы жилья, транспорта, доступа к медицинской помощи и медицинскому страхованию либо вашей физической или эмоциональной безопасности?
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