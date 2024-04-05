Сон с собакой в одной комнате оказался вреден для здоровья

Результаты анализа показали, что участники, которые спали вместе с домашними животными, имели худшее качество сна и больше симптомов бессонницы, чем те, кто этого не делал. Даже после учёта демографических различий между этими группами результаты остались теми же.

Учёные обнаружили негативное влияние на сон собак, когда они спали вместе с хозяевами. А вот доказательств такого же влияния кошек на сон людей не было.

Несмотря на это, 93% участников исследования, которые спали вместе с питомцами, считали, что их домашние животные в целом оказывали либо положительное, либо нейтральное влияние на их сон.