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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 09:00
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Сон с собакой в одной комнате оказался вреден для здоровья

Питомец может не дать вам выспаться
Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, показало, что для хорошего ночного сна лучше не пускать к себе в комнату домашних животных. В частности, собак.
Сон с собакой в одной комнате оказался вреден для здоровья
© Country Living

Учёные опросили более чем 1500 взрослых американцев на предмет привычек сна. В целом примерно 50% участников исследования сообщили о том, что спят вместе с домашними животными (то есть как минимум часть ночи они проводили с питомцем в одной комнате).

Также группа исследователей сравнила привычки сна людей, которые спали вместе с питомцами и без них.

Сон с собакой в одной комнате оказался вреден для здоровья
© Nurture Your Pet

Результаты анализа показали, что участники, которые спали вместе с домашними животными, имели худшее качество сна и больше симптомов бессонницы, чем те, кто этого не делал. Даже после учёта демографических различий между этими группами результаты остались теми же.

Учёные обнаружили негативное влияние на сон собак, когда они спали вместе с хозяевами. А вот доказательств такого же влияния кошек на сон людей не было.

Несмотря на это, 93% участников исследования, которые спали вместе с питомцами, считали, что их домашние животные в целом оказывали либо положительное, либо нейтральное влияние на их сон.