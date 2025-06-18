Сон в тихой комнате и другие изменения, которые защитят вас от болезней сердца

Вот несколько простых привычек, которые помогут сохранить ваше сердце здоровым.

Если вы с трудом переносите длительные тренировки - разбивайте их на части. Согласно недавно проведённому в Ольстерском университете метаанализу, выполнение одинакового количества умеренных и интенсивных упражнений в течение дня даёт схожие преимущества для здоровья сердца. Нет свободных 10 минут на растяжку? Как показало одно исследование, даже добавление всего 4 минут интенсивной активности (например, подъёма по лестнице) отрезками по одной минуте или более может снизить риск возникновения сердечного приступа у женщин, которые обычно ведут относительно малоподвижный образ жизни.

Спите в тихой комнате. Шум - фактор риска развития болезней сердца, отмечает профессор Томас Мюнцель, кардиолог-эколог из Университета Майнца в Германии. Частое прерывание сна вызывает сильные стрессовые реакции, приводящие к нарушению работы сердца. С громким и раздражающим ночным шумом связаны сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмия, высокое кровяное давление, инсульты. При этом стресс возникает, даже если ночной шум вас не разбудил. Согласно одному исследованию, одной ночи сна в комнате с шумом в 30 дБ достаточно для нарушения работы кровеносных сосудов.

Пойте от души. Исследование Медицинского колледжа Висконсина показало, что пение в течение 14 минут в день может оказывать такое же положительное влияние на вариабельность сердечного ритма (ВСР), как и лёгкие физические упражнения. Групповое же пение улучшает эмоциональное благополучие за счёт социальных связей и коллективного ритма.

Прислушивайтесь к своей интуиции. Добавляйте в рацион больше овощей, бобов, цельного зерна и рыбы. Новое исследование выявило связь между микробиотой кишечника и накоплением жировых отложений в артериях. Микробиота кишечника влияет на развитие всех болезней сердца. Исследования демонстрируют, что разнообразия бактерий в кишечнике можно добиться с помощью средиземноморской диеты.