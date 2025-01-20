Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделю

Если вы хотите быстро уменьшить количество жировых отложений, начните с диеты. Ключевой фактор здесь — умеренный дефицит калорий. Избегайте при этом экстремальных ограничений. Сосредоточьтесь на цельных зёрнах, постных белках, большом количестве овощей. Для сохранения мышечной массы особенно важен белок.

Не забывайте о физической активности. Сочетайте кардио и силовые тренировки. Это ускорит прогресс и даст длительные результаты.