Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2025, 06:00
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Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделю

Об этом рассказал диетолог
Процент жира в организме даёт более ясную картину рисков для здоровья, чем индекс массы тела. Если в течение недели произошли заметные изменения в процентном содержании жира в организме, то это зачастую результат задержки воды или сдвигов гликогена.
Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделю
© SDBotox

Если вы хотите быстро уменьшить количество жировых отложений, начните с диеты. Ключевой фактор здесь — умеренный дефицит калорий. Избегайте при этом экстремальных ограничений. Сосредоточьтесь на цельных зёрнах, постных белках, большом количестве овощей. Для сохранения мышечной массы особенно важен белок.

Не забывайте о физической активности. Сочетайте кардио и силовые тренировки. Это ускорит прогресс и даст длительные результаты.

Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделю
© Shutterstock

Также спите достаточное количество часов и помните о гидратации. Отдавайте приоритет отдыху и восстановлению. Для этого высыпайтесь, учитесь контролировать стресс, избегайте перетренированности.

Не употребляйте слишком много кофеина (максимум до 400 мг/день), избегайте ультраобработанных продуктов, в которым мало питательных веществ и много калорий, а также алкоголя.

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