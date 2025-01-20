Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделю

Сон, вода и не только: как безопасно сжечь жир за неделюОб этом рассказал диетолог
Если вы хотите быстро уменьшить количество жировых отложений, начните с диеты. Ключевой фактор здесь — умеренный дефицит калорий. Избегайте при этом экстремальных ограничений. Сосредоточьтесь на цельных зёрнах, постных белках, большом количестве овощей. Для сохранения мышечной массы особенно важен белок.
Не забывайте о физической активности. Сочетайте кардио и силовые тренировки. Это ускорит прогресс и даст длительные результаты.
Также спите достаточное количество часов и помните о гидратации. Отдавайте приоритет отдыху и восстановлению. Для этого высыпайтесь, учитесь контролировать стресс, избегайте перетренированности.
Не употребляйте слишком много кофеина (максимум до 400 мг/день), избегайте ультраобработанных продуктов, в которым мало питательных веществ и много калорий, а также алкоголя.
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