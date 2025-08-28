“Сосредоточьтесь на качестве продуктов” и другие советы по питанию, которые помогут вам стареть здоровее

Сосредоточьтесь на качестве того, что вы едите. Наверняка вы уже слышали, что ультраобработанные продукты могут навредить здоровью, если вы будете их есть слишком много. Теперь учёные обнаружили, что они также могут препятствовать похудению. В ходе одного исследования, опубликованного в журнале Nature, выяснилось, что у людей, которые придерживались минимально обработанной диеты, наблюдалась «значительно большая» потеря веса по сравнению с теми, кто питался ультраобработанной пищей.

Перекусывайте продуктами с флавоноидами. У участников, рацион которых был богат этими веществами, были самые низкие показатели слабости, нарушения физических функций и плохого психического здоровья. Другие исследования 2025 года тоже демонстрируют, что богатая флавоноидами диета связана с более низким риском смертности от всех причин и основных хронических заболеваний. Попробуйте для этого перекусывать яблоками, апельсинами, виноградом, ягодами или пить зелёный чай.

Выбирайте богатые клетчаткой углеводы по возможности. Особенно это важно для женщин. У них потребление большего количества высококачественных углеводов с высоким содержанием клетчатки из фруктов, бобовых, цельнозерновых было связано с повышением вероятности здорового старения. Под таким старением понимается хорошее психическое здоровье и отсутствие серьёзных хронических заболеваний, когнитивных нарушений и нарушений физических функций.

Добавьте в рацион растительный белок. Согласно результатам исследования, в котором анализировались данные 101 страны, употребление большего количества растительного белка в более позднем возрасте может помочь прожить дольше.