Состояние кожи может говорить о недостатке витамина D: три главных признака

Витамин D нам необходим, поскольку он регулирует уровень кальция в организме и влияет на состояние костей, мышц, зубов. При попадании солнечных лучей на кожу этот витамин начинает вырабатываться, поэтому зимой, когда солнца не так много, люди могут страдать от его дефицита. Какие же три признака, связанные с кожей, указывают на недостаток данного вещества?

Прежде всего, это очень медленное заживление ран. Дело в том, что витамин D непосредственно участвует в этом процессе. Кроме того, из-за недостатка названного витамина в организме могут развиться такие кожные заболевания, как экзема и псориаз.