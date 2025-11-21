“Совы” или “жаворонки”: кто круче с точки зрения науки?

Учёные говорят, что оптимальное время ко сну заложено в нас генетически. То есть изменить себя вы не сможете. Однако с возрастом хронотип естественным образом меняется. К 80 годам мы все становимся "жаворонками".

Одно исследование 2009 года с участием 20 745 подростков показало, что люди с высоким айкью чаще были "совами". Похожие результаты были получены и в ходе другой работы, опубликованной в 2024 году.

Но есть и не такие радужные данные. В 2018 году учёные обнаружили, что у тех, кто поздно ложится и дольше спит, на 10% выше риск преждевременной смерти, чем у "жаворонков". Согласно результатам исследования 2024 года, ложиться поздно спать в целом вредно для психического здоровья.