“Совы” или “жаворонки”: кто круче с точки зрения науки?И можно ли изменить свой хронотип
Учёные говорят, что оптимальное время ко сну заложено в нас генетически. То есть изменить себя вы не сможете. Однако с возрастом хронотип естественным образом меняется. К 80 годам мы все становимся "жаворонками".
Одно исследование 2009 года с участием 20 745 подростков показало, что люди с высоким айкью чаще были "совами". Похожие результаты были получены и в ходе другой работы, опубликованной в 2024 году.
Но есть и не такие радужные данные. В 2018 году учёные обнаружили, что у тех, кто поздно ложится и дольше спит, на 10% выше риск преждевременной смерти, чем у "жаворонков". Согласно результатам исследования 2024 года, ложиться поздно спать в целом вредно для психического здоровья.
Так что же делать, если вы всё-таки поздняя пташка, а не ранняя? Мэтью П. Уокер, директор Центра науки о сне человека при Калифорнийском университете в Беркли, отмечает, что изменить режим сна в целом сложно. Обычно это возможно лишь в незначительной степени.
Так, в ходе одного исследования 2019 года было обнаружено, что "совам" удалось перейти на более ранний (примерно на 2 часа) режим при помощи структурированных привычек: утреннего света, фиксированного времени приёма пищи, более ранних физических упражнений, отказа от кофеина. При этом если эти изменения не поддерживались, то люди чаще всего возвращались к прежнему режиму.