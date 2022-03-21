Создан чип для быстрой диагностики рака лёгких

Создан чип для быстрой диагностики рака лёгкихО нём сообщает портал Phys.org
Учёные создали специальный чип, в котором находятся микроорганизмы, способные по запаху находить раковые клетки. Такая разработка поможет в будущем диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Представлены все результаты исследования были на встрече Американского химического общества 20 марта 2022 года.
Доктор философии Шин Сик Чой и аспирант Нари Джанг вырастили в лаборатории крошечных (примерно 1 мм в длину) червей под названием «нематоды». Такие организмы - в частности, C. elegans - могут обнаруживать клетки рака и направляться прямо к ним.
Также специалисты создали чип из полидиметилсилоксанового эластомера. Затем они провели эксперимент, добавив на один конец чипа каплю культуральной среды из клеток рака лёгкого, а на другой - среду из нормальных фибробластов лёгкого. Червей же поместили в центральную часть устройства. Через час оказалось, что большее количество червей C. elegans приползли к заражённой среде.
По словам учёных, новый метод диагностики рака лёгких на 70 процентов эффективнее остальных.
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