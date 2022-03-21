Создан чип для быстрой диагностики рака лёгких

Учёные создали специальный чип, в котором находятся микроорганизмы, способные по запаху находить раковые клетки. Такая разработка поможет в будущем диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях. Представлены все результаты исследования были на встрече Американского химического общества 20 марта 2022 года.

Доктор философии Шин Сик Чой и аспирант Нари Джанг вырастили в лаборатории крошечных (примерно 1 мм в длину) червей под названием «нематоды». Такие организмы - в частности, C. elegans - могут обнаруживать клетки рака и направляться прямо к ним.