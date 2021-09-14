Создан гель для восстановления поджелудочной железы у больных раком

Издание Medical Express сообщило о новом методе выращивания органоидов, разработанном учёными из Манчестерского института исследований рака Великобритании и сотрудниками Массачусетского технологического института.

Новый гель, имитирующий внеклеточную среду вокруг поджелудочной железы, создан на основе полиэтиленгликола, который часто используется в медицине. Этот гель - полностью синтетический, и его с лёгкостью можно воспроизвести в лаборатории при необходимости. Кроме того, он может применяться для выращивания других типов тканей, в том числе эндометрия и ткани кишечника.