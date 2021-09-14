Создан гель для восстановления поджелудочной железы у больных раком

Создан гель для восстановления поджелудочной железы у больных ракомОн помогает выращивать новые органоиды
Издание Medical Express сообщило о новом методе выращивания органоидов, разработанном учёными из Манчестерского института исследований рака Великобритании и сотрудниками Массачусетского технологического института.
Новый гель, имитирующий внеклеточную среду вокруг поджелудочной железы, создан на основе полиэтиленгликола, который часто используется в медицине. Этот гель - полностью синтетический, и его с лёгкостью можно воспроизвести в лаборатории при необходимости. Кроме того, он может применяться для выращивания других типов тканей, в том числе эндометрия и ткани кишечника.
Как оказалось, с помощью нового геля возможно вырастить органоиды не только из здоровых, но и из опухолевых клеток. Учёные считают, что это поможет подробнее изучить разные виды рака и протестировать эффективность препаратов для лечения онкологических заболеваний. Линда Гриффит, профессор педагогических инноваций Школы инженерии, профессор биологической инженерии и машиностроения, старший автор научной статьи, добавляет, что собирается использовать эту разработку для создания и изучения тканей пациентов с эндометриозом.