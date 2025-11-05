Создан гель, который восстанавливает зубную эмаль и защищает от кариеса

Новый гель на белковой основе в отличие от остальных не содержит фтора и действует, имитируя ключевые свойства естественных белков, ответственных за рост зубной эмали во младенчестве.

При нанесении этот гель образует тонкий и прочный слой, который пропитывает зубы, заполняя полости и трещины. Далее он начинает действовать как каркас, который поглощает ионы кальция и фосфата из слюны и способствует росту нового минерала. Это помогает восстановить структуру и свойства эмали.

Новый материал также можно наносить поверх дентина, выращивая на нём слой, подобный эмали. Это имеет множество преимуществ, включая лечение гиперчувствительности или улучшение сцепления зубных реставраций.