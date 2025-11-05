Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Создан гель, который восстанавливает зубную эмаль и защищает от кариеса

Его разработали учёные из Ноттингемского университета
Команда специалистов из фармацевтической школы и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета в сотрудничестве с международной группой исследователей создали биоматериал, который может восстанавливать деминерализованную или разрушенную эмаль, укреплять здоровую эмаль и предотвращать кариес. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature Communications.
Создан гель, который восстанавливает зубную эмаль и защищает от кариеса
© Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-64982-y

Новый гель на белковой основе в отличие от остальных не содержит фтора и действует, имитируя ключевые свойства естественных белков, ответственных за рост зубной эмали во младенчестве.

При нанесении этот гель образует тонкий и прочный слой, который пропитывает зубы, заполняя полости и трещины. Далее он начинает действовать как каркас, который поглощает ионы кальция и фосфата из слюны и способствует росту нового минерала. Это помогает восстановить структуру и свойства эмали.

Новый материал также можно наносить поверх дентина, выращивая на нём слой, подобный эмали. Это имеет множество преимуществ, включая лечение гиперчувствительности или улучшение сцепления зубных реставраций.

Создан гель, который восстанавливает зубную эмаль и защищает от кариеса
© Smile Angels of Beverly Hills

Деградация эмали - один из главных факторов развития кариеса. Это может вызвать инфекции, потерю зубов, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Естественным образом эмаль не восстанавливается. В настоящее время не существует эффективного способа восстановить её и искусственным образом. Современные методы лечения (фторлаки и реминерализующие растворы) только облегчают симптомы потери эмали. В рамках же нового исследования специалисты обнаружили, что регенерированная эмаль ведёт себя точно так же, как здоровая, при чистке зубов, жевании, воздействии кислой пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.