Создан имплант для доставки лекарства от рака прямо в клетки тела

Капсулы, которые помещаются в тело, самостоятельно производят соединение - цитокин. Это вещество сообщает иммунной системе, когда необходимо начинать работать, а также усиливает иммунный ответ. В итоге каждый день производится определённая доза цитокина до тех пор, пока онкологическое заболевание не исчезнет. Учёные смогли устранить рак у всех животных с раком яичников и у семи из восьми мышей с колоректальным раком.

Сейчас цитокины в организм вводятся при помощи инъекций в вену. Однако, по словам исследователей, это может вызвать серьёзные побочные эффекты.

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