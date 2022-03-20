Создан имплант для доставки лекарства от рака прямо в клетки тела

Создан имплант для доставки лекарства от рака прямо в клетки телаЕго разработали учёные из США
Эксперты из Университета Райса в Хьюстоне (США) обнаружили, что рак у мышей можно лечить более эффективно при помощи установки импланта рядом с опухолью. Таким образом, в организме будет находиться специальная «фабрика по производству лекарств». Согласно результатам экспериментов, подобные имплантаты способны помочь избавиться мышам от рака яичников и колоректального рака менее чем через семь дней после их введения.
Капсулы, которые помещаются в тело, самостоятельно производят соединение - цитокин. Это вещество сообщает иммунной системе, когда необходимо начинать работать, а также усиливает иммунный ответ. В итоге каждый день производится определённая доза цитокина до тех пор, пока онкологическое заболевание не исчезнет. Учёные смогли устранить рак у всех животных с раком яичников и у семи из восьми мышей с колоректальным раком.
Сейчас цитокины в организм вводятся при помощи инъекций в вену. Однако, по словам исследователей, это может вызвать серьёзные побочные эффекты.
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