Создан инновационный способ лечения депрессии: для этого используются микромагниты

Создан инновационный способ лечения депрессии: для этого используются микромагнитыРазработали метод британские нейробиологи
По словам специалистов, в основе новой технологии лежит воздействие на определённые клетки мозга - астроциты. Это особый тип клеток, которые выполняют множество задач, связанных с транспортировкой. Также в последние несколько лет специалисты выяснили, что ответственны такие клетки и за регулирование когнитивного поведения (могут контролировать различные функции организма).
Микромагниты, при помощи которых эксперты предлагают воздействовать на мозг, изготовлены из оксида железа. Также они имеют полимерную оболочку, которая даёт возможность прикреплять их к различным поверхностям. Благодаря таким магнитам можно будет перемещать астроциты в необходимое положение.
Воздействовать на астроциты магниты будут в определённой области мозга. Благодаря этому будет высвобождаться молекула аденозинтрифосфата (АТФ), а вслед за ней - стимулироваться симпатическая нервная система, увеличиваться частота сердечных сокращений, частота дыхания, повышаться артериальное давление.
Способ глубокой стимуляции мозга применяется широко при лечении болезни Паркинсона, эпилепсии, депрессии. Однако в этом случае необходимо проводить сложную хирургическую процедуру. Возможность введения в мозг магнитов облегчает задачу. К тому же одно из преимуществ такой технологии - дистанционное управление магнитными частицами. Применять её можно и при восстановлении пациентов после инсульта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.