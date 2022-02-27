Создан инновационный способ лечения депрессии: для этого используются микромагниты

По словам специалистов, в основе новой технологии лежит воздействие на определённые клетки мозга - астроциты. Это особый тип клеток, которые выполняют множество задач, связанных с транспортировкой. Также в последние несколько лет специалисты выяснили, что ответственны такие клетки и за регулирование когнитивного поведения (могут контролировать различные функции организма).

Микромагниты, при помощи которых эксперты предлагают воздействовать на мозг, изготовлены из оксида железа. Также они имеют полимерную оболочку, которая даёт возможность прикреплять их к различным поверхностям. Благодаря таким магнитам можно будет перемещать астроциты в необходимое положение.