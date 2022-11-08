Создан новый эффективный способ борьбы с шумом в ушах

От звона в ушах сейчас всё ещё нет эффективного лекарства. Однако учёные из Университета Окленда (Новая Зеландия) создали особую терапию, основанную на использовании мобильного приложения. Такой метод лечения оказался успешным: у 65 % участников симптомы уменьшились.

В ходе этого исследования 61 человеку со звоном в ушах была назначена какая-либо из двух программ лечения. Первая была основана на новом приложении для смартфона, вторая - на популярном приложении самопомощи.