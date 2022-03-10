Создан новый метод лечения ковида при помощи вещества из клеток кожи человека

Создан новый метод лечения ковида при помощи вещества из клеток кожи человекаЕго разработали американские учёные
Специалисты из Седарс-Синайского медицинского центра и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) выяснили, что особое биологическое вещество, созданное из человеческих клеток кожи, способно предотвратить распространение вируса SARS-CoV-2. Известно, что именно этот вирус и вызывает ковид. Кроме того, полученное соединение имело и другую функцию: оно защищало заражённые клетки. Сейчас испытания ещё проводится и само исследование находится на ранней стадии. Однако уже можно полагать, что такой метод будет эффективен в борьбе против COVID-19. Все полученные в ходе исследования данные были опубликованы в издании Biomaterials and Biosystems.
В отличие от остальных методов лечения COVID-19, при новом инфицированные (то есть заражённые) клетки восстанавливаются, а также оказываются защищены.
Созданное исследователями вещество называется ASTEX. Для его разработки использовались клетки кожи - дермальные фибробласты. В ходе исследования выяснилось, что ASTEX не позволяет клеткам запускать процесс воспаления, приводящий к гибели этих клеток. Кроме того, клетки, обработанные новым веществом, производили меньше белка ACE, который вирус может использовать для заражения клеток организма.
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