Создан новый метод лечения ковида при помощи вещества из клеток кожи человека

В отличие от остальных методов лечения COVID-19, при новом инфицированные (то есть заражённые) клетки восстанавливаются, а также оказываются защищены.

Созданное исследователями вещество называется ASTEX. Для его разработки использовались клетки кожи - дермальные фибробласты. В ходе исследования выяснилось, что ASTEX не позволяет клеткам запускать процесс воспаления, приводящий к гибели этих клеток. Кроме того, клетки, обработанные новым веществом, производили меньше белка ACE, который вирус может использовать для заражения клеток организма.

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