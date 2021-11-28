Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организме

Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организмеВ будущем это поможет в борьбе с различными инфекциями
По словам Якоба Нильссона, профессора Центра исследований белков «Ново Нордиск», новый метод позволит в будущем при новой пандемии быстро проанализировать вирус. Этот метод представляет собой создание «супернаклейки» (или пептидного ингибитора), которая будет препятствовать распространению вируса - созданию его копий.
Дело в том, что вирус, проникая в организм, старается создать как можно больше копий себя самого. Для этого ему необходимо захватить специальные белки, а захватывают эти белки при помощи особых «наклеек». Новая же разработка учёных позволяет сделать так, чтобы на белке не осталось места для этих «наклеек» вируса.
Исследователи смогли создать «наклейку», которая направлена против SARS-CoV-2. Затем они сравнили группы заражённых вирусом клеток с «наклейкой» и без. Оказалось, что там, где она была, вирусных частиц было меньше как минимум в 10 раз.
Кроме того, благодаря проведённому эксперименту учёные собрали данные о 23 вариантах коронавируса.
Как отмечают авторы исследования, созданный метод необходимо будет ещё проверить на животных. Только после этого можно будет перейти к изучению его эффективности в отношении заражённых ковидом людей.