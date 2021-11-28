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Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организме

В будущем это поможет в борьбе с различными инфекциями
Группа учёных смогла разработать особую молекулу, которая позволяет снизить скорость распространения SARS-CoV-2 в клетках. Пока что протестировали этот метод в лабораторных условиях, но вполне возможно, что аналогичные результаты будут получены и при введении молекулы в человеческий организм.
Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организме

По словам Якоба Нильссона, профессора Центра исследований белков «Ново Нордиск», новый метод позволит в будущем при новой пандемии быстро проанализировать вирус. Этот метод представляет собой создание «супернаклейки» (или пептидного ингибитора), которая будет препятствовать распространению вируса - созданию его копий.

Дело в том, что вирус, проникая в организм, старается создать как можно больше копий себя самого. Для этого ему необходимо захватить специальные белки, а захватывают эти белки при помощи особых «наклеек». Новая же разработка учёных позволяет сделать так, чтобы на белке не осталось места для этих «наклеек» вируса.

Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организме

Исследователи смогли создать «наклейку», которая направлена против SARS-CoV-2. Затем они сравнили группы заражённых вирусом клеток с «наклейкой» и без. Оказалось, что там, где она была, вирусных частиц было меньше как минимум в 10 раз.

Кроме того, благодаря проведённому эксперименту учёные собрали данные о 23 вариантах коронавируса.

Как отмечают авторы исследования, созданный метод необходимо будет ещё проверить на животных. Только после этого можно будет перейти к изучению его эффективности в отношении заражённых ковидом людей.

Источник: ИноСМИ
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