Создан новый метод, замедляющий распространение коронавируса и других вирусов в организме

По словам Якоба Нильссона, профессора Центра исследований белков «Ново Нордиск», новый метод позволит в будущем при новой пандемии быстро проанализировать вирус. Этот метод представляет собой создание «супернаклейки» (или пептидного ингибитора), которая будет препятствовать распространению вируса - созданию его копий.

Дело в том, что вирус, проникая в организм, старается создать как можно больше копий себя самого. Для этого ему необходимо захватить специальные белки, а захватывают эти белки при помощи особых «наклеек». Новая же разработка учёных позволяет сделать так, чтобы на белке не осталось места для этих «наклеек» вируса.