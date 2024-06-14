Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 июня 2024, 12:45
1 мин.

Создан пластырь, который может лечить и предотвращать заболевания печени

Об этом говорится в статье, опубликованной в Biotechnology Journal
В рамках нового исследования учёные разработали пластырь, который может помочь в регенерации тканей печени.
Создан пластырь, который может лечить и предотвращать заболевания печени
© Unsplash/CC0 Public Domain

Пластырь представляет собой комбинацию децеллюляризованного матрикса печени, фактора роста печени и антикоагулянта. В ходе лабораторных тестов на клетках печени выяснилось, что благодаря новому изобретению удалось восстановить функции клеток печени после воздействия токсина.

Создан пластырь, который может лечить и предотвращать заболевания печени
© SATJAWAT BOONTANATAWEEPOL / GETTY IMAGES

Эксперименты на крысах показали, что пластыри способствовали их выздоровлению от фиброза печени со значительным уменьшением рубцов и воспалений.

Такой метод может в дальнейшем применяться при лечении ожирения печени, цирроза печени и пр.