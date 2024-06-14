Создан пластырь, который может лечить и предотвращать заболевания печени

Опубликовано 14 июня 2024, 12:45
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Создан пластырь, который может лечить и предотвращать заболевания печениОб этом говорится в статье, опубликованной в Biotechnology Journal
В рамках нового исследования учёные разработали пластырь, который может помочь в регенерации тканей печени.
Пластырь представляет собой комбинацию децеллюляризованного матрикса печени, фактора роста печени и антикоагулянта. В ходе лабораторных тестов на клетках печени выяснилось, что благодаря новому изобретению удалось восстановить функции клеток печени после воздействия токсина.
Эксперименты на крысах показали, что пластыри способствовали их выздоровлению от фиброза печени со значительным уменьшением рубцов и воспалений.
Такой метод может в дальнейшем применяться при лечении ожирения печени, цирроза печени и пр.