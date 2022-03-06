Создан тест, помогающий определить генетические заболевания всего за несколько дней вместо нескольких лет

Создан тест, помогающий определить генетические заболевания всего за несколько дней вместо нескольких летОб этом сообщает портал Medical Xpress
По словам научных сотрудников Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее, а также их коллег из Австралии, Великобритании и Израиля, созданный ими тест помогает гораздо быстрее выявлять некоторые неврологические и нервно-мышечные генетические заболевания, чем уже существующие методики. Отличается новый тест и более высокой точностью диагностики.
Старший автор исследования и руководитель отдела геномных технологий в Институте Гарвана доктор Айра Девесон отмечает, что им уже удалось благодаря тесту верно поставить диагноз пациентам, страдающим болезнью Гентингтона, синдромом ломкой Х-хромосомы, наследственной мозжечковой атаксией и др.
Тест способен диагностировать болезни, которые относятся к нарушениям экспансии коротких тандемных повторов. Другими словами, это такие заболевания, которые вызваны необычно длинными повторяющимися последовательностями ДНК в человеческих генах. Обычно данные состояния тяжело определить из-за сложных симптомов, которые при этом возникают. Кроме того, такие заболевания могут передаваться по наследству.
Данные о новой разработке были опубликованы в издании Science Advances. Результаты тестирования этой системы диагностики подтвердили её точность.
Также теперь благодаря всего одному ДНК-тесту можно будет узнать наличие у человека сразу более 50 генетических заболеваний. Это позволит пациентам гораздо быстрее начать лечение и избежать многолетних медицинских процедур, направленных на постановку верного диагноза.
Для проведения анализа у человека будут брать образец ДНК (обычно его извлекают из крови), а затем геном больного будет сканироваться с использованием технологии Nanopore. При помощи такой технологии будут проверяться около 40 генов, связанных с генетическими расстройствами, а также считываться длинные повторяющиеся последовательности ДНК, которые и вызывают заболевание.
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