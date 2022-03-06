Создан тест, помогающий определить генетические заболевания всего за несколько дней вместо нескольких лет

По словам научных сотрудников Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее, а также их коллег из Австралии, Великобритании и Израиля, созданный ими тест помогает гораздо быстрее выявлять некоторые неврологические и нервно-мышечные генетические заболевания, чем уже существующие методики. Отличается новый тест и более высокой точностью диагностики.

Старший автор исследования и руководитель отдела геномных технологий в Институте Гарвана доктор Айра Девесон отмечает, что им уже удалось благодаря тесту верно поставить диагноз пациентам, страдающим болезнью Гентингтона, синдромом ломкой Х-хромосомы, наследственной мозжечковой атаксией и др.

Тест способен диагностировать болезни, которые относятся к нарушениям экспансии коротких тандемных повторов. Другими словами, это такие заболевания, которые вызваны необычно длинными повторяющимися последовательностями ДНК в человеческих генах. Обычно данные состояния тяжело определить из-за сложных симптомов, которые при этом возникают. Кроме того, такие заболевания могут передаваться по наследству.