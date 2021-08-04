Создана технология для поиска рака и диабета у нерождённых детей

Сотрудники лаборатории Genomic Prediction используют новейшие технологии для того, чтобы выяснить, кто из детей будет более здоровым. Система включает облачные вычисления, машинное обучение, EPGT и SEQ.

Расширенное преимплантационное геномное тестирование EPGT содержит несколько тестов, благодаря которым выявляются аномалии в числе хромосом, а также такие заболевания, как кистозный фиброз, талассемия, рак молочной железы, серповидноклеточная анемия, болезнь гоше и более трёхсот других. За один раз можно получить информацию о 48 образцах. Для автоматизации тестирования SEQ и хранения результатов применяется облачное решение.

У наиболее здорового эмбриона анализируются все возможные параметры. Это позволяет снизить риск рождения ребёнка с тяжёлыми заболеваниями.

Однако эксперты ещё сомневаются в том, насколько эффективны такие тесты. То же самое говорят о родители.

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