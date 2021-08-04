Создана технология для поиска рака и диабета у нерождённых детей

Создана технология для поиска рака и диабета у нерождённых детейНо эффективность тестов ещё под вопросом
Сотрудники лаборатории Genomic Prediction используют новейшие технологии для того, чтобы выяснить, кто из детей будет более здоровым. Система включает облачные вычисления, машинное обучение, EPGT и SEQ.
Расширенное преимплантационное геномное тестирование EPGT содержит несколько тестов, благодаря которым выявляются аномалии в числе хромосом, а также такие заболевания, как кистозный фиброз, талассемия, рак молочной железы, серповидноклеточная анемия, болезнь гоше и более трёхсот других. За один раз можно получить информацию о 48 образцах. Для автоматизации тестирования SEQ и хранения результатов применяется облачное решение.
У наиболее здорового эмбриона анализируются все возможные параметры. Это позволяет снизить риск рождения ребёнка с тяжёлыми заболеваниями.
Однако эксперты ещё сомневаются в том, насколько эффективны такие тесты. То же самое говорят о родители.
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