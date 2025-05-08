Создание правильной среды и другие шаги, которые помогут организовать более качественный сон

Шаг 1: создайте среду для сна. В этом вам помогут удобный матрас и подушка, чистые простыни, приглушённый свет вечером и отсутствие света ночью, прохладная температура (около +18,3 градуса по Цельсию), удобная одежда для сна, беруши или белый шум.

Шаг 2: избегайте позднего приёма кофеина. Из-за употребления кофеина в течение восьми часов перед сном может увеличиться время засыпания и сократиться общее время сна.

Шаг 3: установите постоянное время отхода ко сну. Планируйте всё так, чтобы во сне проводить не менее 7-8 часов.

Шаг 4: подготовьтесь к следующему дню. Например, вы можете приготовить еду, разложить одежду и т. п.

Шаг 5: начните расслабляться. Существуют вещи, которые вы можете сделать за 2-3 часа до отхода ко сну, чтобы спать лучше. Они включают отказ от обильного приёма пищи, избегание алкоголя, интенсивных упражнений поздно вечером, уменьшение количество выпитой жидкости по мере приближения времени сна.