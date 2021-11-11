Созданы конфеты со специальным набором витаминов для веганов и вегетарианцев

Созданы конфеты со специальным набором витаминов для веганов и вегетарианцевЭти полезные сладости - со вкусом клубники
Саманта Пинхо вместе с коллегами разработала жевательную конфету со вкусом клубники, которая поможет веганам и вегетарианцам получать достаточное количество витаминов B12 и D3 в день. Подробнее о таких сладостях говорится в статье, опубликованной в издании ACS Food Science & Technology.
Витамин B12 есть только в продуктах животного происхождения, а D3 можно получить благодаря солнечному свету. Люди, которые не едят мясо, часто принимают эти вещества в виде добавок, но усваиваются такие витамины при этом не очень хорошо. Одним из альтернативных решений стало помещение витаминов в мармеладные конфеты.
Учёные использовали для создания конфет компоненты растительного происхождения, такие как пектин и др. Сладости получились шириной полдюйма (12,7 мм). В ходе тестирования конфеты получили высокие баллы по вкусу, цвету, аромату и общей приемлемости. Кроме того, половина из 120 испытуемых сказали, что точно купят этот продукт, а 36 процентов заявили, что могли бы это сделать.