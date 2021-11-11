Созданы конфеты со специальным набором витаминов для веганов и вегетарианцев

Саманта Пинхо вместе с коллегами разработала жевательную конфету со вкусом клубники, которая поможет веганам и вегетарианцам получать достаточное количество витаминов B12 и D3 в день. Подробнее о таких сладостях говорится в статье, опубликованной в издании ACS Food Science & Technology.

Витамин B12 есть только в продуктах животного происхождения, а D3 можно получить благодаря солнечному свету. Люди, которые не едят мясо, часто принимают эти вещества в виде добавок, но усваиваются такие витамины при этом не очень хорошо. Одним из альтернативных решений стало помещение витаминов в мармеладные конфеты.