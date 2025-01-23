Спаржа оказалась лучшим продуктом для уменьшения вздутия живота

Действует как натуральное мочегонное. Задержка воды тоже может привести к вздутию живота, отмечает Эрик Юн, доктор медицины, сертифицированный гастроэнтеролог в Manhattan Gastroenterology. В спарже есть биоактивные соединения, благодаря которым она действует как естественное мочегонное средство.

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