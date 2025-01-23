Спаржа оказалась лучшим продуктом для уменьшения вздутия живота

Спаржа оказалась лучшим продуктом для уменьшения вздутия животаИ это неожиданно
Вот несколько причин, по которым спаржа — лучший, но недооценённый продукт от вздутия живота.
Содержит пребиотики. Эти вещества способствуют здоровому микробиому кишечника, предотвращают вздутие и запоры.
Поддерживает регулярную дефекацию. Некоторые исследования продемонстрировали, что пребиотики способны улучшить консистенцию стула, повысить количество дефекаций и уменьшить вздутие у взрослых с запорами. Плюс к этому спаржа полна клетчатки.
Действует как натуральное мочегонное. Задержка воды тоже может привести к вздутию живота, отмечает Эрик Юн, доктор медицины, сертифицированный гастроэнтеролог в Manhattan Gastroenterology. В спарже есть биоактивные соединения, благодаря которым она действует как естественное мочегонное средство.
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