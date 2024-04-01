Специалист объяснил, чем может быть опасно радикальное увеличение продолжительности жизни

Также обычно при увеличении продолжительности жизни рождаемость снижается. Всё потому, что люди рожают меньше детей или заводят их в более позднем возрасте. В самой долгоживущей стране мира, Японии, средняя продолжительность жизни составляет 84 года, а уровень рождаемости близок к одному. Так что, возможно, если бы у людей было меньше детей, то в целом продолжительность жизни увеличилась бы.

Кроме того, нет никаких гарантий, что дополнительные годы жизни будут здоровыми. Исследования, проведённые в странах, где продолжительность жизни увеличилась, дали неоднозначные результаты.

Разница между ожидаемой продолжительностью жизни в более богатых и бедных странах показывает, что, вероятно, лекарства и технологии, продлевающие жизнь, будут добираться до менее развитых государств дольше.

Сегодня люди в некоторых африканских странах умирают в среднем на два-три десятилетия раньше японцев. Так насколько же этичным тогда будет то, что всё больше людей в более богатых странах, где потребляется больше ресурсов, станут ещё жить дольше?