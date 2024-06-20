Специалист в области питания рассказала, помогает ли грейпфрутовая диета похудеть

Идея грейпфрутовой диеты проста: нужно придерживаться рациона с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка и съедать половину грейпфрута (или выпивать стакан грейпфрутового сока) перед каждым приёмом пищи. Это якобы помогает сжечь жир и похудеть.

Также существуют версии грейпфрутовой диеты, которые ограничивают потребление калорий либо фокусируются на определённых сочетаниях продуктов.

Польза грейпфрутовой диеты заключается в том, что эти фрукты содержат мало калорий, но много клетчатки. Это поможет вам чувствовать сытость. Также в грейпфрутах много витамина С, полезного для иммунной системы.