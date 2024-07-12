Специалисты дали советы, как безопасно загорать

Специалисты дали советы, как безопасно загоратьОчень важно им следовать
Выберите подходящий солнцезащитный крем. Чем выше SPF, тем лучше защита.
Наносите солнцезащитный крем повторно. Рекомендуется повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, если вы находитесь на улице, а также повторно наносить его после купания или потоотделения.
Узнайте свой тон кожи. Это поможет определить максимальное количество времени, которое вы можете провести на солнце. Например, людям с очень светлой кожей следует проводить на солнце всего 10 минут, а людям с оливковой — 50 минут.
Проверьте УФ-индекс. Чем он меньше, тем меньше вы подвергаетесь воздействию солнца.
Наслаждайтесь солнцем в определённые часы. Большинство экспертов рекомендуют избегать солнца в самое жаркое время дня: с 10 утра до 4 вечера.
Ограничьте пребывание на солнце. Если вы хотите быть на пляже весь день, воспользуйтесь лежаком и зонтом. Это позволит вам держаться подальше от солнца и ограничить чрезмерное его воздействие на кожу. При этом зонты имеют защиту только около 3−8 SPF.
Пейте много воды. Недостаток воды может высушить кожу, повысить вероятность развития заболеваний, связанных с жарой.
Носите шляпу и солнцезащитные очки. Глаза, лицо и губы особенно восприимчивы к солнечным ожогам и повреждению кожи. Постоянное ношение солнцезащитных очков на солнце может защитить ваши глаза от катаракты. Выбирайте для этого очки с защитой от UVB и UVA, облегающие очки.
Будьте особенно осторожны вблизи воды. Вода, песок и даже снег могут отражать солнечные лучи. Это может повысить вероятность появления ожогов и других повреждений от солнца. Поэтому ограничьте время пребывания в воде или на песке, регулярно наносите солнцезащитный крем и ищите тень по возможности.
Пройдите обследование на рак кожи. Независимо от того, сколько времени вы проводите на солнце, дерматологи рекомендуют проходить скрининг на рак кожи. Делать это нужно каждый год. Чем больше времени вы находитесь на улице, тем больше вреда коже вы можете нанести.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.