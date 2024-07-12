Специалисты дали советы, как безопасно загорать

Выберите подходящий солнцезащитный крем. Чем выше SPF, тем лучше защита.

Наносите солнцезащитный крем повторно. Рекомендуется повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, если вы находитесь на улице, а также повторно наносить его после купания или потоотделения.

Узнайте свой тон кожи. Это поможет определить максимальное количество времени, которое вы можете провести на солнце. Например, людям с очень светлой кожей следует проводить на солнце всего 10 минут, а людям с оливковой — 50 минут.

Проверьте УФ-индекс. Чем он меньше, тем меньше вы подвергаетесь воздействию солнца.

Наслаждайтесь солнцем в определённые часы. Большинство экспертов рекомендуют избегать солнца в самое жаркое время дня: с 10 утра до 4 вечера.