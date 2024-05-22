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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 мая 2024, 07:30
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Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищи

Это поможет вам поддерживать вес
Из-за напряжённого ритма жизни может быть непросто найти мотивацию к приготовлению здоровой еды дома. Однако, согласно научным работам, поддерживать нормальный вес сложно, если вы часто едите вне дома. Всё потому, что порции в ресторане бывают большими, могут содержать много натрия и калорий.
Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищи
© Unsplash/CC0 Public Domain

Планирование меню — один из лучших способов приготовить здоровую еду. Например, вы можете организовывать тематические вечера. Допустим: постный понедельник, тако-вторник, среда с оставшейся едой, завтрак на ужин в четверг, рыбная памятница, суп и салат в субботу. А воскресенье выделите для планирования рациона на неделю и его приготовления.

Дважды в неделю готовьте еду на последующие дни. Также попробуйте готовить всё порционно, делайте блюда со схожими ингредиентами, скорректируйте меню по мере необходимости.

Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищи
© Utah State University

Можете попробовать такие варианты, экономящие время, как блюда в банках; ужин на противне; рыба, курица или котлета из говяжьего фарша в алюминиевой фольге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.