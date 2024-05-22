Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищи

Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищиЭто поможет вам поддерживать вес
Планирование меню — один из лучших способов приготовить здоровую еду. Например, вы можете организовывать тематические вечера. Допустим: постный понедельник, тако-вторник, среда с оставшейся едой, завтрак на ужин в четверг, рыбная памятница, суп и салат в субботу. А воскресенье выделите для планирования рациона на неделю и его приготовления.
Дважды в неделю готовьте еду на последующие дни. Также попробуйте готовить всё порционно, делайте блюда со схожими ингредиентами, скорректируйте меню по мере необходимости.
Можете попробовать такие варианты, экономящие время, как блюда в банках; ужин на противне; рыба, курица или котлета из говяжьего фарша в алюминиевой фольге.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.