Специалисты дали советы, как сэкономить время при приготовлении здоровой пищи

Планирование меню — один из лучших способов приготовить здоровую еду. Например, вы можете организовывать тематические вечера. Допустим: постный понедельник, тако-вторник, среда с оставшейся едой, завтрак на ужин в четверг, рыбная памятница, суп и салат в субботу. А воскресенье выделите для планирования рациона на неделю и его приготовления.

Дважды в неделю готовьте еду на последующие дни. Также попробуйте готовить всё порционно, делайте блюда со схожими ингредиентами, скорректируйте меню по мере необходимости.