Специалисты дали советы по приготовлению полезных бутербродов

Выбирайте нежирный белок. Подойдут варианты с низким содержанием жира и натрия. Это остатки курицы, консервированный тунец или бобовое пюре.

Поменяйте соус. Иногда вы можете оставить и майонез, но всё равно рассмотрите варианты с небольшим количеством натрия, насыщенных жиров, добавленного сахара. К примеру, хумус, греческий йогурт, жареный чеснок или ореховое масло.

Сократите расходы. Для этого выбирайте сезонные продукты в качестве ингредиентов или используйте их остатки.

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