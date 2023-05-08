Специалисты назвали два наименее известных симптома рака поджелудочной железы

Специалисты назвали два наименее известных симптома рака поджелудочной железыБудьте внимательны к своему здоровью
На ранних стадиях рака поджелудочной железы обычно не бывает никаких симптомов. К тому же у этой разновидности рака один из самых низких показателей выживаемости.
Учёные определили два признака, которые могут указывать на рак поджелудочной и при этом являются не особо распространёнными.
Это моча тёмно-жёлтого цвета и повышенная жажда. Данные симптомы были выделены в ходе исследования, опубликованного в 2022 году.
Когда рак поджелудочной диагностируется раньше, то у человека больше шансов выжить. Наиболее серьёзными симптомами, связанными с этой болезнью, считаются также кровотечение в кишечнике или желудке, пожелтение кожи.
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