Специалисты объяснили, почему многие психические болезни имеют схожие симптомы

У людей с психическими расстройствами часто наблюдаются симптомы множества различных состояний одновременно или в разное время жизни. Кроме того, на развитие этих болезней влияют одни и те же гены. «Всё генетически коррелировано», — говорит Роберт Пломин, поведенческий генетик из Королевского колледжа Лондона.

По словам психолога Авшалома Каспи из Университета Дьюка, сложно найти какие-то конкретные причины, генетические или экологические, для отдельных психических расстройств. При этом эпилепсия или рассеянный склероз, как показали выводы, опубликованные в 2018 году, имеют чёткое генетическое и биологическое происхождение.

Другими словами, учёные считают, что существует склонность к развитию любого из ряда психиатрических проблем. Эту предрасположенность называют общим фактором психопатологии, или фактором Р. Объясняет это примерно 40% риска возникновения психических расстройств.