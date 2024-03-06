Специалисты объяснили, почему многие психические болезни имеют схожие симптомы

Специалисты объяснили, почему многие психические болезни имеют схожие симптомыПоэтому разделять эти болезни может быть тяжело
У людей с психическими расстройствами часто наблюдаются симптомы множества различных состояний одновременно или в разное время жизни. Кроме того, на развитие этих болезней влияют одни и те же гены. «Всё генетически коррелировано», — говорит Роберт Пломин, поведенческий генетик из Королевского колледжа Лондона.
По словам психолога Авшалома Каспи из Университета Дьюка, сложно найти какие-то конкретные причины, генетические или экологические, для отдельных психических расстройств. При этом эпилепсия или рассеянный склероз, как показали выводы, опубликованные в 2018 году, имеют чёткое генетическое и биологическое происхождение.
Другими словами, учёные считают, что существует склонность к развитию любого из ряда психиатрических проблем. Эту предрасположенность называют общим фактором психопатологии, или фактором Р. Объясняет это примерно 40% риска возникновения психических расстройств.
Некоторые исследователи даже призывают к стиранию жёстких границ между психиатрическими состояниями. Это может иметь драматические последствия как для диагностики, так и для лечения этих расстройств.
Границы диагностических кодов DSM очень неустойчивы. Это доказывает то, что многие, если не большинство, людей с психическими заболеваниями (82% больных шизофренией), как показывают последние научные данные, проявляют симптомы которые пересекают эти границы и приводят иногда к множественным диагнозам. Например, люди с депрессией часто испытывают тревогу, а люди с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) обычно страдают расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ.
Помимо этого, диагноз может меняться с течением времени. В одном продольном исследовании учёные отслеживали психическое здоровье примерно 1000 человек, родившихся в Данидине, Новая Зеландия, в 1972 и 1973 годах. В отчёте участников в возрасте 45 лет за 2020 год они обнаружили, что у людей с психическим расстройством несколько лет спустя диагноз часто менялся.
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