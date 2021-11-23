Специалисты перечислили пять способов похудеть во время сна

Утром масса тела человека меньше, чем днём и вечером. Связано это с потерей воды организмом через дыхание и выделение пота. А благодаря ускорению обмена веществ можно, как считают некоторые специалисты, избавиться от лишнего веса. Ниже - эффективные способы сделать это.

Поднятие тяжестей ночью. Если вы после работы сходите в тренажёрный зал, то сможете ускорить свой метаболизм на 16 часов. Поднятие тяжестей, согласно одному научному исследованию, способствует снижению уровня глюкозы, инсулина, холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности.