Специалисты перечислили пять способов похудеть во время сна

Фитнес и здоровье
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Специалисты перечислили пять способов похудеть во время снаСреди них, например, принятие холодного душа
Наш организм продолжает работать даже во сне. При этом, по словам экспертов, существуют несколько методов, которые позволят сбросить лишние килограммы ночью.
Утром масса тела человека меньше, чем днём и вечером. Связано это с потерей воды организмом через дыхание и выделение пота. А благодаря ускорению обмена веществ можно, как считают некоторые специалисты, избавиться от лишнего веса. Ниже - эффективные способы сделать это.
- Поднятие тяжестей ночью. Если вы после работы сходите в тренажёрный зал, то сможете ускорить свой метаболизм на 16 часов. Поднятие тяжестей, согласно одному научному исследованию, способствует снижению уровня глюкозы, инсулина, холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности.
- Холодный душ. Ещё одно исследование показало, что такой 30-секундный душ позволяет потерять во время сна до 400 калорий.
- Зелёный чай. Американское исследование доказало, что этот напиток способствует ускорению обмена веществ. А если вы в течение дня выпьете три чашки, то сможете сжечь 3,5 процента калорий за ночь.
- Сон в прохладном помещении. Если снизить температуру до 18 градусов Цельсия, то это, как утверждают в Американском институте здоровья, позволит избавиться от 7 процентов калорий.
- Интервальное голодание. При воздержании от еды в течение нескольких часов организм начинает сжигать жир. Поэтому подобный момент также эффективен.
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Источник: ИноСМИ