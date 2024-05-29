Специалисты по развитию детей предупредили, что и у маленького ребёнка может быть депрессия

Игра очень важна для развития детей, говорит Сара Фу, лицензированный клинический социальный работник и директор CCF. Существуют исследования, направленные на изучение влияния на ребёнка всего 10 минут игры в день. Оказалось, что если родитель будет играть с ним всего 10 минут в сутки, то это сформирует связь между ними, станет защитным фактором психического здоровья малыша.

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