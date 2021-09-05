Специалисты предположили, почему люди 60+ во время пандемии стали счастливее более молодых

В целом, пишет Хелен Рассел, большинство из нас перенесло пандемию хорошо. Специалисты утверждают, что наша способность испытывать положительные эмоции не утратилась. При этом стало на 10 процентов больше тех, кто признался, что накануне переживал или грустил из-за чего-то. Также 22 процента опрошенных утверждают, что их психическое здоровье стало хуже, а особенно часто встречаются из расстройств и заболеваний депрессия и тревожность.

В большей степени это коснулось молодёжи. Так, многие из них потеряли работу: Управление национальной статистики сообщает, что на молодых людей приходится практически 2/3 утраченных рабочих мест с начала эпидемии коронавируса. То же самое можно сказать и о детях: ВОЗ в докладе за 2020 год отметила, что уровень счастья среди школьников 10-15 лет стал ещё ниже, чем раньше. Однако ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются ученики в этом возрасте, считаются дружба со сверстниками и переживания по поводу экзаменов.

Важную роль играет и количество часов, проведённого перед экраном компьютера и смартфона. Американские учёные выяснили, что подростки, которые больше пользуются гаджетами, менее счастливы, чем те, кто проводит время в обществе.