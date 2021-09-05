Специалисты предположили, почему люди 60+ во время пандемии стали счастливее более молодых

Специалисты предположили, почему люди 60+ во время пандемии стали счастливее более молодыхЭтому есть два объяснения
В целом, пишет Хелен Рассел, большинство из нас перенесло пандемию хорошо. Специалисты утверждают, что наша способность испытывать положительные эмоции не утратилась. При этом стало на 10 процентов больше тех, кто признался, что накануне переживал или грустил из-за чего-то. Также 22 процента опрошенных утверждают, что их психическое здоровье стало хуже, а особенно часто встречаются из расстройств и заболеваний депрессия и тревожность.
В большей степени это коснулось молодёжи. Так, многие из них потеряли работу: Управление национальной статистики сообщает, что на молодых людей приходится практически 2/3 утраченных рабочих мест с начала эпидемии коронавируса. То же самое можно сказать и о детях: ВОЗ в докладе за 2020 год отметила, что уровень счастья среди школьников 10-15 лет стал ещё ниже, чем раньше. Однако ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются ученики в этом возрасте, считаются дружба со сверстниками и переживания по поводу экзаменов.
Важную роль играет и количество часов, проведённого перед экраном компьютера и смартфона. Американские учёные выяснили, что подростки, которые больше пользуются гаджетами, менее счастливы, чем те, кто проводит время в обществе.
В непростом положении оказались женщины. ONS утверждает, что получить отпуск им легче. Однако при этом исследование Kantar Public демонстрирует увеличение у них домашних дел из-за закрытия школ в пандемию, в частности матери берут на себя организацию обучения ребёнка дома, и часто это происходит в ущерб карьере. Другие исследования показывают падение уровня удовлетворённостью жизнью у них на 12 процентов и увеличение количества увольнений. Кроме того, сотрудники Эссекского университета выяснили, что у женщин, как правило, больше друзей и общаются они больше, нежели мужчины.
Более счастливыми, согласно Всемирному докладу о счастье, стали в период распространения коронавирусной инфекции люди старше 60 лет. Они реже жаловались на здоровье, а также стали больше рассчитывать на помощь со стороны. Также они первыми поставили прививки от COVID-19.
Автор статьи сообщает, что такая ситуация вполне закономерна. Прежде всего, потому что удовлетворённость жизнью снижается и повышается с возрастом - это можно представить в видео U-образной кривой. Минимальный уровень счастья приходится на 40 лет. Затем он начинает вновь расти. Второй же причиной считается то, что по мере старения мы тратим больше ресурсов на отношения с людьми, поэтому получаем от них всё больше удовольствия.