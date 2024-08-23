Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книг

Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книгВ них нашли тяжёлые металлы
Старые книги могут быть красивыми на вид и в то же время токсичными. Обложки книг викторианской эпохи, как известно, иногда содержат пигменты тяжёлых металлов: свинец, хром и мышьяк. Эксперты обнаружили, что в некоторых случаях их концентрация даже превышает безопасные уровни.
В ходе исследования специалисты использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр. Он помог определить, сколько металлов находится на каждой из 26 обложек книг.
Самая «богатая» металлами обложка книги имела концентрацию хрома около 50 частей на миллион, что значительно выше 4−25 частей на миллион, которые могут вызвать кожные реакции.
К счастью, хромовый жёлтый не отслаивается от обложек легко, поэтому риск вдыхания частиц или переноса этих тяжелых металлов на руки низок. А вот изумрудно-зелёный пигмент на основе мышьяка отслаивается, поэтому он опаснее для здоровья людей.
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