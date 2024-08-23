Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 августа 2024, 09:00
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Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книг

В них нашли тяжёлые металлы
Некоторые тома викторианской эпохи, покрытые яркими жёлтыми пигментами, могут плохо повлиять на здоровье людей. Всё потому, что они содержат вредные вещества.
Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книг
© stevemart/Shutterstock.com

Старые книги могут быть красивыми на вид и в то же время токсичными. Обложки книг викторианской эпохи, как известно, иногда содержат пигменты тяжёлых металлов: свинец, хром и мышьяк. Эксперты обнаружили, что в некоторых случаях их концентрация даже превышает безопасные уровни.

Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книг
© Kristi Jones/Lipscomb University

В ходе исследования специалисты использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр. Он помог определить, сколько металлов находится на каждой из 26 обложек книг.

Самая «богатая» металлами обложка книги имела концентрацию хрома около 50 частей на миллион, что значительно выше 4−25 частей на миллион, которые могут вызвать кожные реакции.

К счастью, хромовый жёлтый не отслаивается от обложек легко, поэтому риск вдыхания частиц или переноса этих тяжелых металлов на руки низок. А вот изумрудно-зелёный пигмент на основе мышьяка отслаивается, поэтому он опаснее для здоровья людей.

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