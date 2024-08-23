Специалисты предупредили об опасности для здоровья старых книг

В ходе исследования специалисты использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр. Он помог определить, сколько металлов находится на каждой из 26 обложек книг.

Самая «богатая» металлами обложка книги имела концентрацию хрома около 50 частей на миллион, что значительно выше 4−25 частей на миллион, которые могут вызвать кожные реакции.

К счастью, хромовый жёлтый не отслаивается от обложек легко, поэтому риск вдыхания частиц или переноса этих тяжелых металлов на руки низок. А вот изумрудно-зелёный пигмент на основе мышьяка отслаивается, поэтому он опаснее для здоровья людей.

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