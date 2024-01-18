Специалисты рассказали, как воспитать психически здорового ребёнка

Узнайте немного о социальном и эмоциональном развитии ребёнка. По данным Американской академии педиатрии (AAP), знания о развитии детей помогают родителям иметь реалистичные ожидания и понимать, что ребёнку нужно на конкретном этапе.

Поддерживайте уверенность в себе у ребёнка. С раннего возраста объясните ребёнку, что никто лучше него не знает, какие чувства он испытывает, кроме него самого. При этом не нужно указывать, что он должен чувствовать. Если ваш ребёнок говорит, что голоден, хотя вы только что пообедали, скажите ему: «Я знаю, ты говоришь мне, что голоден. Мы только что пообедали, поэтому перекусывать сейчас не будем». Исследования показывают, что когда родители игнорируют чувства детей, то у них чаще возникают проблемы с эмоциональным здоровьем, сложности с управлением своими эмоциями, выражением чувств.

Предложите всё своё внимание. Дети очень общительны, поэтому одна из самых важных вещей, которую вы можете им дать, - ваше внимание. Обзор 13 исследований продемонстрировал, что если родители сидят уткнувшись в гаджеты, то у их детей чаще возникает депрессия и тревога.