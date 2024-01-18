Специалисты рассказали, как воспитать психически здорового ребёнка

Специалисты рассказали, как воспитать психически здорового ребёнкаВажно помнить о семи правилах
Узнайте немного о социальном и эмоциональном развитии ребёнка. По данным Американской академии педиатрии (AAP), знания о развитии детей помогают родителям иметь реалистичные ожидания и понимать, что ребёнку нужно на конкретном этапе.
Поддерживайте уверенность в себе у ребёнка. С раннего возраста объясните ребёнку, что никто лучше него не знает, какие чувства он испытывает, кроме него самого. При этом не нужно указывать, что он должен чувствовать. Если ваш ребёнок говорит, что голоден, хотя вы только что пообедали, скажите ему: «Я знаю, ты говоришь мне, что голоден. Мы только что пообедали, поэтому перекусывать сейчас не будем». Исследования показывают, что когда родители игнорируют чувства детей, то у них чаще возникают проблемы с эмоциональным здоровьем, сложности с управлением своими эмоциями, выражением чувств.
Предложите всё своё внимание. Дети очень общительны, поэтому одна из самых важных вещей, которую вы можете им дать, - ваше внимание. Обзор 13 исследований продемонстрировал, что если родители сидят уткнувшись в гаджеты, то у их детей чаще возникает депрессия и тревога.
Усиливайте положительные моменты. Научно доказано, что позитивные эмоции создают «капитал», который в дальнейшем дети смогут использовать, чтобы справляться с трудностями. Для этого расспрашивайте ребёнка о том, что его порадовало за день, и искренне интересуйтесь этим.
Дайте возможность ребёнку преодолеть трудности. В ходе одного исследования студенты университетов, у которых родители были чрезмерно опекающими, чаще сообщали об ухудшении эмоционального благополучия (о тревоге, депрессии, неспособности распознавать и описывать свои чувства). Лучше дайте ребёнку возможность побыть настойчивым, поддержите его в доведении дела до конца.
Сформируйте у ребёнка модель эмоционального здоровья. Одно исследование показало, что отцы, которым было трудно назвать свои чувства или рассказать о них, сообщали, что у их малышей было больше эмоциональных и поведенческих проблем. Ищите способы разговаривать с ребёнком о роли эмоций в повседневной жизни. Но важно, чтобы такое общение соответствовало уровню развития детей. К примеру, если дети сводят вас с ума на заднем сиденье, то скажите им, что расстроены и обеспокоены тем, что семейная прогулка окажется неудачной. Так постепенно они тоже научатся говорить о своих чувствах и эмоциях.
Развивайте здоровые привычки сна. Американская академия медицины сна (AASM) рекомендует детям спать от 8 до 16 часов. При этом детям младшего возраста нужно больше, а подросткам — меньше.
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