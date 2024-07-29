Специалисты рассказали, какой напиток помогает снизить уровень сахара в крови

Согласно руководству правильному питанию Eatwell Guide, в день рекомендуется выпивать 6−8 стаканов жидкости. Также вы можете снизить уровень глюкозы в крови при помощи спорта.

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