Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла

Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мылаВот что показывают исследования
До конца непонятно, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла. Однако исследования показывают, что причиной может являться генетическая особенность.
Большинство людей наслаждаются кинзой, но примерно 4−14% населения считают, что по вкусу она напоминает банное мыло.
По мнению учёных, мыльный вкус, который люди ощущают при употреблении кинзы, скорее всего, обусловлен генетической предрасположенностью. Оказалось, что у большинства людей, которые не любят кинзу, есть общий ген обонятельного рецептора под названием OR6A2. Он связан с поглощением запаха альдегидных химических веществ, содержащихся в кориандре.
Альдегиды — это органические соединения, которые обычно имеют приятный запах. При этом вариации генов OR6A2 могут изменить чувствительность человека к альдегидам кинзы и общее восприятие её вкуса. Те, кому не нравится вкус кинзы, обычно чувствительны к ненасыщенным альдегидам.
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