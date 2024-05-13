Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла

По мнению учёных, мыльный вкус, который люди ощущают при употреблении кинзы, скорее всего, обусловлен генетической предрасположенностью. Оказалось, что у большинства людей, которые не любят кинзу, есть общий ген обонятельного рецептора под названием OR6A2. Он связан с поглощением запаха альдегидных химических веществ, содержащихся в кориандре.

Альдегиды — это органические соединения, которые обычно имеют приятный запах. При этом вариации генов OR6A2 могут изменить чувствительность человека к альдегидам кинзы и общее восприятие её вкуса. Те, кому не нравится вкус кинзы, обычно чувствительны к ненасыщенным альдегидам.

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