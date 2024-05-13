Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2024, 23:15
1 мин.

Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла

Вот что показывают исследования
Кинза, иногда называемая китайской петрушкой или листом кориандра, — это трава растения Coriandrum sativum. Для большинства людей она имеет приятный цитрусовый вкус, но некоторым она не нравится. С чем это связано?
Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла
© Dr. Earth

До конца непонятно, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла. Однако исследования показывают, что причиной может являться генетическая особенность.

Большинство людей наслаждаются кинзой, но примерно 4−14% населения считают, что по вкусу она напоминает банное мыло.

Специалисты узнали, почему для некоторых людей кинза имеет вкус мыла
© SLADIC / GETTY IMAGES

По мнению учёных, мыльный вкус, который люди ощущают при употреблении кинзы, скорее всего, обусловлен генетической предрасположенностью. Оказалось, что у большинства людей, которые не любят кинзу, есть общий ген обонятельного рецептора под названием OR6A2. Он связан с поглощением запаха альдегидных химических веществ, содержащихся в кориандре.

Альдегиды — это органические соединения, которые обычно имеют приятный запах. При этом вариации генов OR6A2 могут изменить чувствительность человека к альдегидам кинзы и общее восприятие её вкуса. Те, кому не нравится вкус кинзы, обычно чувствительны к ненасыщенным альдегидам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.