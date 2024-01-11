Специалисты в области питания рассказали, можно ли пить алкоголь при проблемах с желудком

Кроме того, симптомы, которые вызывают у людей спиртные напитки, могут зависеть от того, что конкретно человек ест или пьёт, а также от самого алкоголя. Триггер ГЭРБ - это не только алкоголь, но и фруктовые соки. Поэтому рефлюкс у вас может возникнуть даже из-за какого-нибудь коктейля. Также жирная или жареная пища, острая пища и томатные соусы могут взаимодействовать с алкоголем и вызывать неприятные симптомы.

Эксперты дали несколько советов по употреблению алкоголя тем, кто страдает ГЭРБ. Старайтесь пить спиртное реже (менее трёх-пяти раз/дней в неделю), меньше за раз, медленно и небольшими порциями либо с лёгкой закуской.

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