Специалисты в области питания рассказали, можно ли пить алкоголь при проблемах с желудком

Специалисты в области питания рассказали, можно ли пить алкоголь при проблемах с желудкомВ частности, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Многие люди, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, задаются вопросом, как часто им можно употреблять алкогольные напитки. По словам диетолога-гастроэнтеролога Кейт Эванс, всё зависит от того, какие напитки и продукты человек лучше всего переносит.
Употребление алкоголя может способствовать возникновению симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В ходе одного исследования, опубликованного в журнале «Алкоголь и алкоголизм», учёные обнаружили, что те, кто регулярно пил спиртное, имели на 48% более высокий риск развития ГЭРБ, чем те, кто употреблял алкоголь время от времени или не пил вообще. Этот риск был также на 29% выше у людей, которые пили алкоголь менее трёх-пяти дней или раз в неделю, и на 112% выше у тех, кто пил алкоголь чаще, чем три-пять раз в неделю.
Кроме того, симптомы, которые вызывают у людей спиртные напитки, могут зависеть от того, что конкретно человек ест или пьёт, а также от самого алкоголя. Триггер ГЭРБ - это не только алкоголь, но и фруктовые соки. Поэтому рефлюкс у вас может возникнуть даже из-за какого-нибудь коктейля. Также жирная или жареная пища, острая пища и томатные соусы могут взаимодействовать с алкоголем и вызывать неприятные симптомы.
Эксперты дали несколько советов по употреблению алкоголя тем, кто страдает ГЭРБ. Старайтесь пить спиртное реже (менее трёх-пяти раз/дней в неделю), меньше за раз, медленно и небольшими порциями либо с лёгкой закуской.
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