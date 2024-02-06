Специалисты в области психологии и психиатрии объяснили, как избавиться от зависимости от смартфона

Обычно в зависимости от смартфона винят дофамин. Этот нейромедиатор считается «молекулой хорошего самочувствия» из-за его роли в системе вознаграждения мозга. Но дело не только в удовольствии: дофаминовые рецепторы в мозгу тоже ожидают от нас чего-то приятного. Именно это заставляет нас проверять смартфоны, и именно для этого созданы различные мобильные приложения, игры.

По словам Анны Лембке, профессора психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, цифровые медиа активируют ту же часть нашего мозга, что и наркотики и алкоголь, высвобождая дофамин. И если мы пользуемся приложениями многократно, то мозг к этому адаптируется. В результате он переходит в состояние дефицита дофамина, характеризующееся депрессией, тревогой, бессонницей, раздражительностью и тягой к смартфону. После этого мы пользуемся цифровыми устройствами уже не для того, чтобы выполнить какую-то задачу, а просто чтобы перестать чувствовать себя плохо.