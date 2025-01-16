Спорт, контроль веса, давления, холестерина и диабета: как снизить риск развития деменции

Новое исследование показало, что после 55 лет вероятность развития у людей деменции составляет 4 из 10, если они проживут достаточно долго. К счастью, есть способы снизить этот риск.

Все исследования демонстрируют, что всё, что мы делаем в среднем возрасте, действительно имеет значение для здоровья.

Только у 4% людей деменция развилась в возрасте от 55 до 75 лет. И это ключевой период для защиты мозга, говорит доктор Джозеф Кореш из Нью-Йоркского университета Langone Health.