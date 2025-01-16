Спорт, контроль веса, давления, холестерина и диабета: как снизить риск развития деменции

Спорт, контроль веса, давления, холестерина и диабета: как снизить риск развития деменцииЭта болезнь развивается у 4 из 10 людей старше 55 лет
Новое исследование показало, что после 55 лет вероятность развития у людей деменции составляет 4 из 10, если они проживут достаточно долго. К счастью, есть способы снизить этот риск.
Все исследования демонстрируют, что всё, что мы делаем в среднем возрасте, действительно имеет значение для здоровья.
Только у 4% людей деменция развилась в возрасте от 55 до 75 лет. И это ключевой период для защиты мозга, говорит доктор Джозеф Кореш из Нью-Йоркского университета Langone Health.
У тех, кто пережил серьёзные угрожающие здоровья состояния до 75 лет, вероятность развития деменции резко возрастает до 20% к 85 годам и до 42% в 85−95 лет.
В целом же риск возникновения старческого слабоумия в течение жизни после 55 лет составил 35% для мужчин и 48% для женщин.
Для снижения этого риска доктор Джеймс Гэлвин, специалист по болезни Альцгеймера из Университета Майами, рекомендует делать всё, что полезно для сердца. То есть заниматься спортом, избегать ожирения, контролировать артериальное давление, диабет и холестерин. То, что хорошо для сердца, полезно и для мозга.
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