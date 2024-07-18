Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2024, 18:00
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Спорт вечером оказался полезен для сна

Хотя многие считают, что всё наоборот
Результаты небольшого сравнительного исследования, опубликованного в BMJ Open Sport & Exercise Medicine, показали следующее. Силовые тренировки вечером способны улучшить продолжительность сна. Для этого нужно выполнять их три минуты каждые 30 минут в течение четырёх часов.
Спорт вечером оказался полезен для сна
© Getty Images/Ciricvelibor

Учёные отмечают, что в настоящее время не рекомендуется выполнять интенсивные упражнения перед сном. Связано это с тем, что они повышают температуру тела и частоту сердечных сокращений. Это может ухудшить качество сна.

Для проведения исследования специалисты привлекли 30 некурящих людей в возрасте от 18 до 40 лет. Все они проводили в сидячем положении более пяти часов на работе и два часа вечером.

Спорт вечером оказался полезен для сна
© CC0 Public Domain

Данные трекера активности показали, что до эксперимента участники в среднем спали 7 часов 47 минут, сидели 10 часов 31 минуту и ​​занимались интенсивной физической активностью 4 часа 55 минут в день.

Трое из четверых спали положенные 7 часов в сутки, а остальные — меньше (21%) или дольше 9 часов (4%).

Выяснилось, что после перерывов на активность участники спали в среднем на 27 минут дольше по сравнению с продолжительным сидением. Средняя продолжительность сна составила у них 7 часов 12 минут по сравнению с 6 часами и 45 минутами после длительного сидения. После длительного сидения участники просыпались в среднем в 7:35 утра, а после регулярных перерывов на активность — в 8:06 утра.

При этом по сравнению с длительным сидением регулярные перерывы на активность способствовали сокращению общей физической активности на 18 минут.

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