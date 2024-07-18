Спорт вечером оказался полезен для сна

Данные трекера активности показали, что до эксперимента участники в среднем спали 7 часов 47 минут, сидели 10 часов 31 минуту и ​​занимались интенсивной физической активностью 4 часа 55 минут в день.

Трое из четверых спали положенные 7 часов в сутки, а остальные — меньше (21%) или дольше 9 часов (4%).

Выяснилось, что после перерывов на активность участники спали в среднем на 27 минут дольше по сравнению с продолжительным сидением. Средняя продолжительность сна составила у них 7 часов 12 минут по сравнению с 6 часами и 45 минутами после длительного сидения. После длительного сидения участники просыпались в среднем в 7:35 утра, а после регулярных перерывов на активность — в 8:06 утра.

При этом по сравнению с длительным сидением регулярные перерывы на активность способствовали сокращению общей физической активности на 18 минут.

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