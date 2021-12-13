Способен ли человек самостоятельно оценить, насколько он на самом деле пьян

Согласно результатам исследования, которые опубликованы в Harm Reduction Journal, людям очень сложно самостоятельно понять, снизился ли уровень алкоголя в их крови до 0,5 промилле. В эксперименте, проведённом учёными в рамках данного исследования, принимали участие 90 студентов. Испытуемые пили разные алкогольные напитки (пиво, вино или же и то, и другое) до тех пор, пока уровень алкоголя не оказался равен 1,1 промилле.

Вместе с тем участники должны были определить, когда уровень алкоголя у них снизился до 0,5 промилле и 0,8 промилле. В итоге в первый день 39% студентов сказали, что у них уровень алкоголя в крови равен 0,5 промилле, в то время как на самом деле он был выше. Во второй день уже более половины сообщили то же самое, хотя это тоже было заблуждением.