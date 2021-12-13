Способен ли человек самостоятельно оценить, насколько он на самом деле пьян

Способен ли человек самостоятельно оценить, насколько он на самом деле пьянЭто выяснили немецкие и британские учёные
Согласно результатам исследования, которые опубликованы в Harm Reduction Journal, людям очень сложно самостоятельно понять, снизился ли уровень алкоголя в их крови до 0,5 промилле. В эксперименте, проведённом учёными в рамках данного исследования, принимали участие 90 студентов. Испытуемые пили разные алкогольные напитки (пиво, вино или же и то, и другое) до тех пор, пока уровень алкоголя не оказался равен 1,1 промилле.
Вместе с тем участники должны были определить, когда уровень алкоголя у них снизился до 0,5 промилле и 0,8 промилле. В итоге в первый день 39% студентов сказали, что у них уровень алкоголя в крови равен 0,5 промилле, в то время как на самом деле он был выше. Во второй день уже более половины сообщили то же самое, хотя это тоже было заблуждением.
Оказалось, что чем больше выпивали студенты, тем сильнее они ошибались в уровне промилле алкоголя в крови.