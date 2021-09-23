Способность переносить боль зависит от погоды

Ранее мнения учёных о связи между погодными условиями и способностью переносить боль расходились. Одни говорили, что люди с хронической болью хуже всего чувствуют себя в определённые дни (когда на улице было пониженное давление, сильный ветер, высокая сырость, много осадков). Другие - что зависимости между погодой и самочувствием человека нет.

Результаты исследования, проведённого в Норвегии, продемонстрировали, что связь между климатическими условиями и переносимостью боли существует. Для прохождения тестов учёные отобрали порядка 19 тысяч жителей Тромсё (их средний возраст составил почти 57 лет, 51,5 процентов испытуемых - женщины). В период с марта 2015 года по ноябрь 2016-го они проходили два теста (на чувствительность к боли и на её переносимость при холоде), а также медосмотр. Полученные показатели сравнивались с информацией о погоде в дни прохождения тестов. Выяснилось, что значения тестов варьировались в зависимости от погоды. Более того, можно было легко предсказать, какие результаты тестов получатся, по температуре и атмосферному давлению. Также зимой участники лучше переносили холод.