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Способность переносить боль зависит от погоды

Это обнаружили норвежские учёные
Сотрудники Арктического университета Норвегии, Университетской больницы Осло, Норвежского института общественного здравоохранения доказали, что температура, время года, атмосферное давление и другие показатели влияют на переносимость человеком боли. Издание Naked Science опубликовало результаты исследования.
Способность переносить боль зависит от погоды

Ранее мнения учёных о связи между погодными условиями и способностью переносить боль расходились. Одни говорили, что люди с хронической болью хуже всего чувствуют себя в определённые дни (когда на улице было пониженное давление, сильный ветер, высокая сырость, много осадков). Другие - что зависимости между погодой и самочувствием человека нет.

Результаты исследования, проведённого в Норвегии, продемонстрировали, что связь между климатическими условиями и переносимостью боли существует. Для прохождения тестов учёные отобрали порядка 19 тысяч жителей Тромсё (их средний возраст составил почти 57 лет, 51,5 процентов испытуемых - женщины). В период с марта 2015 года по ноябрь 2016-го они проходили два теста (на чувствительность к боли и на её переносимость при холоде), а также медосмотр. Полученные показатели сравнивались с информацией о погоде в дни прохождения тестов. Выяснилось, что значения тестов варьировались в зависимости от погоды. Более того, можно было легко предсказать, какие результаты тестов получатся, по температуре и атмосферному давлению. Также зимой участники лучше переносили холод.

Способность переносить боль зависит от погоды

При этом, как сообщается в материале, пока непонятно, есть ли связь между болью, погодными условиями и физиологическими/психологическими факторами.

А воздействие погоды на переносимость боли исследователи объясняют механизмами работы мозга. Учёные полагают, что различные атмосферные явления оказывают влияние на те области нашего мозга, которые связаны с обработкой боли. Также есть вероятность, что на эту способность влияет психологическое состояние человека.